В предвкушении Нового года, на Горьковской железной дороге в Кирове будет запущен волшебный ретро-поезд.

09:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 27 декабря 2025 года по маршруту Киров – Слободской начнет ходить волшебный ретропоезд «Путешествие в Рождество». Этот проект был осуществлен Горьковской железной дорогой в сотрудничестве с АО «ВВППК» и правительством Кировской области.

«В прошлом году мы впервые запустили новогодний ретропоезд в Кировской области. Поезд следовал по маршруту Киров — Киров-Котласский — Матанцы — Лянгасово – Киров и стал популярным среди местного населения. За 6 рейсов он перевез около 750 человек. В этом году мы решили продолжить новогоднюю традицию и разработали новый экскурсионный маршрут. Уверен, что он поможет жителям Кирова почувствовать атмосферу зимней сказки», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Ретропоезд «Путешествие в Рождество» будет ходить по маршруту Киров – Слободской с 27 по 30 декабря 2025 года, а также с 2 по 11 января 2026 года. Отправление из Кирова запланировано на 10:00, прибытие в Слободской – в 11:50. В обратном направлении поезд отправится в 12:25 и вернется в Киров в 13:52.

Во главе состава – паровоз серии Л, а вагоны оснащены современными удобствами, включая кондиционеры, автоматические сдвижные двери с сенсорным управлением, биотуалеты, регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

Во время путешествия пассажиров ждет развлекательная программа, которая включает работу аниматоров, творческие мастер-классы для всей семьи и веселые викторины. Также туристов ждут новогодние фотозоны и сюрпризы от сказочных персонажей.

Билеты на ретропоезд «Путешествие в Рождество» можно купить у туроператора или на сайте https://kirov.kassy.ru/events/detskie/2-31698/.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.