Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работник Красноярской железной дороги занял первое место на Международных соревнованиях по высокотехнологичным специальностям в навигации промышленных беспилотников.

2025-11-28 09:16
Работник Красноярской железной дороги занял первое место на Международных соревнованиях по высокотехнологичным специальностям в навигации промышленных беспилотников.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудник Красноярской железнодорожной магистрали занял первое место на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего – 2025» в категории «Управление авиационными беспилотными системами».

Главный технолог Путевой машинной станции № 197, Александр Смертин, безошибочно выполнил задания на управление дроном, включая полет по заданному маршруту, в ограниченном пространстве и установку подвесного оборудования.

Навыки управления беспилотником он приобрел на работе, где использовал их для контроля качества ремонта путей и сбора фото- и видеоматериалов для дополнительной оценки состояния ремонтированного пути.

Стоит отметить, что в настоящее время использование авиационных беспилотных систем является частью технологического процесса на КрасЖД для осмотра инфраструктуры.

Дроны помогают работникам железной дороги вести мониторинг текущего состояния и осмотр территорий для будущего строительства.

Беспилотные летательные аппараты позволяют проводить аэрофотосъемку и создавать 3D-модели инженерных сооружений или участков местности, что в дальнейшем помогает с высокой точностью видеть и прогнозировать любые изменения, которые могут повлиять на безопасность движения.

Квадрокоптеры также используются для мониторинга паводковой обстановки с воздуха, чтобы следить за уровнем воды в реках, которые пересекает магистраль, а также помогают оценивать ситуацию на труднодоступных лавиноопасных участках в горах Восточного Саяна.

Использование авиационных беспилотных систем на Красноярской железной дороге происходит в рамках процессов цифровизации, которые активно внедряются в различные области деятельности холдинга РЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru