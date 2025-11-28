Работник Красноярской железной дороги занял первое место на Международных соревнованиях по высокотехнологичным специальностям в навигации промышленных беспилотников.

09:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудник Красноярской железнодорожной магистрали занял первое место на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего – 2025» в категории «Управление авиационными беспилотными системами».

Главный технолог Путевой машинной станции № 197, Александр Смертин, безошибочно выполнил задания на управление дроном, включая полет по заданному маршруту, в ограниченном пространстве и установку подвесного оборудования.

Навыки управления беспилотником он приобрел на работе, где использовал их для контроля качества ремонта путей и сбора фото- и видеоматериалов для дополнительной оценки состояния ремонтированного пути.

Стоит отметить, что в настоящее время использование авиационных беспилотных систем является частью технологического процесса на КрасЖД для осмотра инфраструктуры.

Дроны помогают работникам железной дороги вести мониторинг текущего состояния и осмотр территорий для будущего строительства.

Беспилотные летательные аппараты позволяют проводить аэрофотосъемку и создавать 3D-модели инженерных сооружений или участков местности, что в дальнейшем помогает с высокой точностью видеть и прогнозировать любые изменения, которые могут повлиять на безопасность движения.

Квадрокоптеры также используются для мониторинга паводковой обстановки с воздуха, чтобы следить за уровнем воды в реках, которые пересекает магистраль, а также помогают оценивать ситуацию на труднодоступных лавиноопасных участках в горах Восточного Саяна.

Использование авиационных беспилотных систем на Красноярской железной дороге происходит в рамках процессов цифровизации, которые активно внедряются в различные области деятельности холдинга РЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.