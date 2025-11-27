Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по октябрь 2025 года, около 25 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили поддержку на станциях Горьковской железнодорожной линии.

2025-11-27 10:21
В период с января по октябрь 2025 года, около 25 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку на территории станций Горьковской железнодорожной сети. Это на 8% больше, чем в тот же период 2024 года.

Заявления принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство заявок было подано от посетителей станций Нижний Новгород (5,6 тыс.), Киров (4,2 тыс.), Казань (2,8 тыс.) и Ижевск (2 тыс.).

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают им оформить билеты, сопровождают по территории станции и при посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставляется инвалидная коляска или носилки для лежачих больных, а также помощь в перевозке багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию об услугах, подачу заявки на сопровождение и помощь, бронирование мест в поездах дальнего следования можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными возможностями» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до предоставления услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

