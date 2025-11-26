Доступность проезда по новой трассе между Мирошниченко и Тунгала в Амурском регионе теперь открыта.

10:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение по второй главной линии на участке Мирошниченко – Тунгала бамовского перегона Дальневосточной магистрали в Амурской области теперь открыто.

В процессе строительства было уложено около 12,2 км нового пути и 11 стрелочных переводов. Территория проходит рядом с реками Тунгала и Пекарня, пересекает небольшие ручьи, поэтому для предотвращения паводков были созданы водоотводные канавы и кюветы, а также построено 7 мостов.

Особое внимание было уделено обеспечению долговечности пути в условиях вечной мерзлоты. Чтобы предотвратить ее таяние и просадку земляного полотна, откосы были покрыты охлаждающей наброской из скальных пород объемом более 42 тыс. кубометров.

ОАО «РЖД» придает большое значение сохранению окружающей среды, поэтому после окончания работ будет проведена большая высадка саженцев лиственницы Каяндера и Гмелина – всего более 46,3 тыс. штук.

Обновленный перегон находится на ключевой линии БАМа Улак – Февральск. Улучшение инфраструктуры увеличит ее провозную способность и способствует увеличению грузовых перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.