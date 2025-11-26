Персонал Забайкальской железной дороги будет оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями во время мероприятий, связанных с поездом Деда Мороза.

09:39

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период проведения представлений сказочного поезда Деда Мороза на станциях Забайкальской железной дороги, персонал вокзалов готов предоставить необходимую поддержку людям с ограниченными возможностями передвижения.

Отметим, что с 24 по 30 ноября 2025 года волшебный поезд совершит 11 остановок на станциях Забайкальской железной дороги. Он уже посетил Бурею, Завитую, Благовещенск и Белогорск Амурской области. 27 ноября представления состоятся на станциях Шимановская (прибытие спецпоезда – в 08:50 по местному времени), Магдагачи (прибытие – в 14:30) и Сковородино (прибытие – в 19:50).

28 ноября зимний волшебник с анимационной программой посетит станции Могоча (прибытие – в 10:00) и Чернышевск-Забайкальский (прибытие – в 18:00). 29 ноября Дед Мороз устроит праздник для детей и взрослых на станции Чита-2 (прибытие – в 10:30), а 30 ноября завершит свою работу на ЗабЖД в городе Петровске-Забайкальском с прибытием в 09:00.

Кроме развлекательной программы, на платформе в Чите предусмотрена отдельная программа в вагонах по предварительно купленным билетам (включает общение с Дедом Морозом, квест, чаепитие или кукольный спектакль).

Чтобы получить помощь в передвижении людей с ограниченными возможностями по территории и объектам вокзальных комплексов, необходимо заранее обратиться с заявкой к дежурному помощнику начальника железнодорожного вокзала:

станция Шимановская: +7 (914) 615-61-87;

станция Магдагачи: + (914) 615-61-91;

станция Сковородино: +7 (914) 615-61-75;

станция Могоча: +7 (914) 500-69-44;

станция Чернышевск-Забайкальский: +7 (914) 122-01-13;

станция Чита-2: +7 (914) 441-06-92;

станция Петровский Завод: +7 (914) 129-91-66.

Также можно обратиться по единому номеру контактного Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный).

Информацию о времени прибытия и остановки поезда Деда Мороза можно проверить на нашем веб-ресурсе, как сообщила служба корпоративных связей ЗабЖД.