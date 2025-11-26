Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Персонал Забайкальской железной дороги будет оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями во время мероприятий, связанных с поездом Деда Мороза.

2025-11-26 09:39
Персонал Забайкальской железной дороги будет оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями во время мероприятий, связанных с поездом Деда Мороза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период проведения представлений сказочного поезда Деда Мороза на станциях Забайкальской железной дороги, персонал вокзалов готов предоставить необходимую поддержку людям с ограниченными возможностями передвижения.

Отметим, что с 24 по 30 ноября 2025 года волшебный поезд совершит 11 остановок на станциях Забайкальской железной дороги. Он уже посетил Бурею, Завитую, Благовещенск и Белогорск Амурской области. 27 ноября представления состоятся на станциях Шимановская (прибытие спецпоезда – в 08:50 по местному времени), Магдагачи (прибытие – в 14:30) и Сковородино (прибытие – в 19:50).

28 ноября зимний волшебник с анимационной программой посетит станции Могоча (прибытие – в 10:00) и Чернышевск-Забайкальский (прибытие – в 18:00). 29 ноября Дед Мороз устроит праздник для детей и взрослых на станции Чита-2 (прибытие – в 10:30), а 30 ноября завершит свою работу на ЗабЖД в городе Петровске-Забайкальском с прибытием в 09:00.

Кроме развлекательной программы, на платформе в Чите предусмотрена отдельная программа в вагонах по предварительно купленным билетам (включает общение с Дедом Морозом, квест, чаепитие или кукольный спектакль).

Чтобы получить помощь в передвижении людей с ограниченными возможностями по территории и объектам вокзальных комплексов, необходимо заранее обратиться с заявкой к дежурному помощнику начальника железнодорожного вокзала:

  • станция Шимановская: +7 (914) 615-61-87;
  • станция Магдагачи: + (914) 615-61-91;
  • станция Сковородино: +7 (914) 615-61-75;
  • станция Могоча: +7 (914) 500-69-44;
  • станция Чернышевск-Забайкальский: +7 (914) 122-01-13;
  • станция Чита-2: +7 (914) 441-06-92;
  • станция Петровский Завод: +7 (914) 129-91-66.

Также можно обратиться по единому номеру контактного Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный).

Информацию о времени прибытия и остановки поезда Деда Мороза можно проверить на нашем веб-ресурсе, как сообщила служба корпоративных связей ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru