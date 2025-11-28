Сотрудники железной дороги организовали тур для детей с ограниченными возможностями на станции Череповец.

15:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники железной дороги организовали экскурсию на станции Череповец Северной железной дороги для детей с ограниченными возможностями и объяснили им, как доступна пассажирская инфраструктура для людей с ограниченной мобильностью.

В форме игры дети узнали о том, какие условия созданы для пассажиров с ограниченной мобильностью на вокзалах. Для удобства ориентации установлена специальная система навигации и информирования, билетные кассы оснащены техническим оборудованием для людей с нарушениями слуха и зрения или передвигающихся на инвалидной коляске. Предусмотрена помощь при покупке билетов, переносе багажа. Предлагаются услуги встречи пассажиров, сопровождения при передвижении по территории вокзального комплекса, посадке в поезд и другие. При необходимости пассажирам предоставляется кресло-коляска или каталка для перемещения в лежачем положении. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Экскурсия была организована в рамках акции ОАО «РЖД» «Безопасный вокзал» для детей с ограниченными возможностями передвижения. 12 молодых жителей Череповца посетили вокзал в сопровождении родителей.

ОАО «РЖД» активно работает над адаптацией пассажирской инфраструктуры для пассажиров с ограниченной мобильностью, начиная от создания парковочных мест и комфортных условий на вокзале до специализированных купе, оборудованных для инвалидов.

Функционирует Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД». Он принимает заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах, станциях и остановочных пунктах. Заявку можно подать по телефону: 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронной почте: info@rzd.ru. Заявку следует подать не менее чем за сутки до даты оказания помощи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.