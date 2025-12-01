В ноябре 2025 года на Северной железнодорожной линии было перевезено 4,2 млн тонн груза.

В ноябре 2025 года Северная железная дорога отметила погрузку в размере 4,2 млн тонн, что на 0,9% превышает показатель за тот же период 2024 года.
Грузооборот в ноябре 2025 года достиг 11,5 млрд тарифных тонно-км, что на 12,5% меньше, чем в ноябре предыдущего года. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период грузооборот составил 14,1 млрд тонно-км (-12,7%).
Согласно оперативной информации, погрузка за период с января по ноябрь 2025 года составила 48,8 млн тонн, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
По видам грузов погрузка распределилась следующим образом:
За период с января по ноябрь 2025 года грузооборот достиг 138,1 млрд тарифных тонно-км, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период уменьшился на 3,5% и составил 171,1 млрд тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СЖД.