В ноябре 2025 года на Северной железнодорожной линии было перевезено 4,2 млн тонн груза.

16:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года Северная железная дорога отметила погрузку в размере 4,2 млн тонн, что на 0,9% превышает показатель за тот же период 2024 года.

Грузооборот в ноябре 2025 года достиг 11,5 млрд тарифных тонно-км, что на 12,5% меньше, чем в ноябре предыдущего года. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период грузооборот составил 14,1 млрд тонно-км (-12,7%).

Согласно оперативной информации, погрузка за период с января по ноябрь 2025 года составила 48,8 млн тонн, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По видам грузов погрузка распределилась следующим образом:

нефть и нефтепродукты – 12,4 млн тонн (+6,7% к январю – ноябрю 2024 года);

лесоматериалы – 9,5 млн тонн (-5,4%);

черные металлы – 4,5 млн тонн (-12,5%);

цветная руда – 3,7 млн тонн (+13%);

строительные материалы – 3,3 млн тонн (+0,5%);

каменный уголь – 3,1 млн тонн (-8,6%);

химические и минеральные удобрения – 2 млн тонн (-13,4%).

За период с января по ноябрь 2025 года грузооборот достиг 138,1 млрд тарифных тонно-км, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период уменьшился на 3,5% и составил 171,1 млрд тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СЖД.