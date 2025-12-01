Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В ноябре 2025 года на Северной железнодорожной линии было перевезено 4,2 млн тонн груза.

2025-12-01 16:17
В ноябре 2025 года на Северной железнодорожной линии было перевезено 4,2 млн тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года Северная железная дорога отметила погрузку в размере 4,2 млн тонн, что на 0,9% превышает показатель за тот же период 2024 года.

Грузооборот в ноябре 2025 года достиг 11,5 млрд тарифных тонно-км, что на 12,5% меньше, чем в ноябре предыдущего года. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период грузооборот составил 14,1 млрд тонно-км (-12,7%).

Согласно оперативной информации, погрузка за период с января по ноябрь 2025 года составила 48,8 млн тонн, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По видам грузов погрузка распределилась следующим образом:

  • нефть и нефтепродукты – 12,4 млн тонн (+6,7% к январю – ноябрю 2024 года);
  • лесоматериалы – 9,5 млн тонн (-5,4%);
  • черные металлы – 4,5 млн тонн (-12,5%);
  • цветная руда – 3,7 млн тонн (+13%);
  • строительные материалы – 3,3 млн тонн (+0,5%);
  • каменный уголь – 3,1 млн тонн (-8,6%);
  • химические и минеральные удобрения – 2 млн тонн (-13,4%).

За период с января по ноябрь 2025 года грузооборот достиг 138,1 млрд тарифных тонно-км, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период уменьшился на 3,5% и составил 171,1 млрд тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru