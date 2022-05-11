Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в майские праздники выросли на 9,4%

19:06

В период майских праздничных дней, с 28 апреля по 10 мая, поездами дальнего следования холдинга «ЖД» воспользовались около 4,4 млн пассажиров. Это на 9,4% превышает аналогичный показатель прошлого года и соответствует уровню перевозок пассажиров во внутрироссийском сообщении в период майских праздников 2019 года.

Самыми популярными днями для поездок стали 29, 30 апреля и 10 мая. В эти дни перевозилось свыше 400 тыс. человек (423, 408 и 409 тыс. соответственно). Для удовлетворения спроса было назначено более 530 дополнительных поездов. Они курсировали на наиболее востребованных маршрутах – между Москвой и Нижним Новгородом, Уфой, Псковом, Мурманском, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском, Воронежем, Волгоградом, Ижевском, Ульяновском, Челябинском, Екатеринбургом и другими городами.

Также большой популярностью у пассажиров пользовались поезда, курсирующие в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Так, например, в дни майских праздников по южным направлениям (курорты городов Юга России в/из Ростова-на-Дону, Кисловодска, Минеральных Вод, Адлера, Имеретинского Курорта, Анапы, Новороссийска, Ейска и др.) перевезено свыше 787 тыс. пассажиров. При этом только в сообщении с Анапой, Новороссийском, Адлером и Кисловодском перевозки поездами холдинга «ЖД» выросли на 20% к 2021 году, составив почти 170 тыс. пассажиров.

Для обеспечения перевозок в сообщении с югом России на майские праздники было назначено 94 дополнительных поезда (например, Москва – Имеретинский Курорт, Адлер, Анапа, Новороссийск и Кисловодск, Санкт-Петербург – Анапа, Ростов – Имеретинский Курорт и др.).

Традиционно популярными были поездки между Москвой и Санкт-Петербургом. Между этими городами поезда холдинга «ЖД» перевезли свыше 418 тыс. человек, в том числе почти половина из них – более 207 тыс. пассажиров – воспользовались поездами «Сапсан». При этом заполняемость «Сапсанов» превысила 101% (за счет посадки и высадки пассажиров на промежуточных станциях).

Напомним: холдинг «ЖД» предоставляет бесплатный проезд на поездах дальнего следования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам. На период майских праздников ими было оформлено 175 безденежных проездных документов, в том числе 107 – для самих ветеранов и 76 – для сопровождающих. Они путешествовали из Москвы в Санкт-Петербург, Самару, Смоленск, Ярославль, Краснодар, Орел, Елец, из Калининграда в Смоленск, из Тюмени в Омск и т. д., а всего с начала года (с 1 января по 10 мая) холдингом бесплатно перевезено 452 человека, из них 287 ветеранов и 165 сопровождающих.