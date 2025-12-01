Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка пассажиров дальнего следования на железнодорожных путях Калининграда в ноябре этого года увеличилась на 23,3%

2025-12-01 16:11
Транспортировка пассажиров дальнего следования на железнодорожных путях Калининграда в ноябре этого года увеличилась на 23,3%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года количество пассажиров, отправленных поездами дальнего следования на Калининградской железной дороге, составило примерно 16 тыс., что на 23,3% больше, чем в тот же период предыдущего года.

За период с января по ноябрь 2025 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено 233,2 тыс. человек поездами дальнего следования, что на 15% больше, чем за тот же период 2024 года.

За 11 месяцев в пригородном сообщении было перевезено более 8,2 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем в прошлом году, включая ноябрь – 500 тыс. (+12%).

Пассажирооборот за 11 месяцев превысил 300 млн пасс.-км (+4,8%), включая пригородное сообщение – более 235 млн пасс.-км (+1,3%), и дальнее следование – 65,5 млн пасс.-км (+19,5%).

В ноябре пассажирооборот составил 18,5 млн пасс.-км (+18,6%), включая пригородное сообщение – 13,6 млн пасс.-км (+13,1%), и дальнее следование – 4,9 млн пасс.-км (+36,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru