Транспортировка пассажиров дальнего следования на железнодорожных путях Калининграда в ноябре этого года увеличилась на 23,3%

16:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года количество пассажиров, отправленных поездами дальнего следования на Калининградской железной дороге, составило примерно 16 тыс., что на 23,3% больше, чем в тот же период предыдущего года.

За период с января по ноябрь 2025 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено 233,2 тыс. человек поездами дальнего следования, что на 15% больше, чем за тот же период 2024 года.

За 11 месяцев в пригородном сообщении было перевезено более 8,2 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем в прошлом году, включая ноябрь – 500 тыс. (+12%).

Пассажирооборот за 11 месяцев превысил 300 млн пасс.-км (+4,8%), включая пригородное сообщение – более 235 млн пасс.-км (+1,3%), и дальнее следование – 65,5 млн пасс.-км (+19,5%).

В ноябре пассажирооборот составил 18,5 млн пасс.-км (+18,6%), включая пригородное сообщение – 13,6 млн пасс.-км (+13,1%), и дальнее следование – 4,9 млн пасс.-км (+36,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.