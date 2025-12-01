Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по ноябрь 2025 года, Октябрьская железная дорога обслужила 189 миллионов пассажиров.

2025-12-01 15:30
С января по ноябрь 2025 года, Октябрьская железная дорога обслужила 189 миллионов пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года по Октябрьской железной дороге было перевезено 189 миллионов пассажиров, что на 3,9% больше, чем в тот же период 2024 года. Из этого числа 168,3 миллиона были пассажирами пригородных поездов (+3,8%), а 20,7 миллиона - пассажирами дальнего следования (+4,7%). Общий пассажирооборот за указанный период увеличился на 4% и достиг 21,3 миллиарда пассажиро-километров, включая более 5,8 миллиарда пассажиро-километров в пригородном сообщении (+2,6%) и 15,5 миллиарда пассажиро-километров в дальнем следовании (+4,5%).

В ноябре 2025 года по Октябрьской железной дороге было перевезено 16,6 миллиона пассажиров, что на 5,4% больше, чем в ноябре 2024 года. Из них 15,1 миллиона были пассажирами пригородных поездов (+5,7%), а 1,5 миллиона - пассажирами дальнего следования (+2,2%).

Пассажирооборот в ноябре 2025 года составил 1,6 миллиарда пассажиро-километров, что на 4,5% больше, чем в ноябре предыдущего года. В этом числе в пригородном сообщении было перевезено 484 миллиона пассажиро-километров (+5,8%), а в дальнем следовании - более 1,1 миллиарда пассажиро-километров (+4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru