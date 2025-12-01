Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на Октябрьской железной дороге в ноябре этого года увеличилась на 9,3%

2025-12-01 15:23
Согласно свежим данным, в ноябре 2025 года станции Октябрьской железной дороги обработали 8,7 млн тонн грузов, что на 9,3% больше по сравнению с ноябрем 2024 года.

За период с января по ноябрь 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было обработано 93,5 млн тонн грузов, что на 0,1% больше, чем за тот же период 2024 года, включая:

  • химические и минеральные удобрения – 24,1 млн тонн (+6,8%);
  • железную и марганцевую руду – 22 млн тонн (+6,8%);
  • строительные материалы – 21,1 млн тонн (-4,6%);
  • нефть и нефтепродукты – 9,4 млн тонн (+1,5%);
  • лесные продукты – 2,6 млн тонн (+8,6%);
  • черные металлы – 486,9 тыс. тонн (-17%);
  • цемент – 578,3 тыс. тонн (-46,8%);
  • цветную и серную руду – 220 тыс. тонн (+0,7%);
  • зерно – 133 тыс. тонн (-10,8%).

Тарифный грузооборот за январь – ноябрь 2025 года достиг 159 млрд тонно-км (-2,4%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 201,8 млрд тонно-км (-2,2%).

В ноябре 2025 года тарифный грузооборот составил около 14,2 млрд тонно-км (-5,1%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,8 млрд тонно-км (-5,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

