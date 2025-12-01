Загрузка на Октябрьской железной дороге в ноябре этого года увеличилась на 9,3%

Согласно свежим данным, в ноябре 2025 года станции Октябрьской железной дороги обработали 8,7 млн тонн грузов, что на 9,3% больше по сравнению с ноябрем 2024 года.
За период с января по ноябрь 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было обработано 93,5 млн тонн грузов, что на 0,1% больше, чем за тот же период 2024 года, включая:
Тарифный грузооборот за январь – ноябрь 2025 года достиг 159 млрд тонно-км (-2,4%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 201,8 млрд тонно-км (-2,2%).
В ноябре 2025 года тарифный грузооборот составил около 14,2 млрд тонно-км (-5,1%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,8 млрд тонно-км (-5,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.