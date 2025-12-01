С начала 2025 года и до ноября на Горьковскую железнодорожную линию было отправлено около 37 миллионов пассажиров.

С января по ноябрь 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной сети было отправлено около 37 млн пассажиров, что на 0,7% превышает данные за тот же период 2024 года. Из этого числа, более 8,5 млн человек отправились в дальние поездки (+0,1%), а 28,4 млн пассажиров использовали пригородные маршруты (+0,9%).

За 11 месяцев пассажирооборот превысил 10 млрд пасс.-км (+0,3%), включая почти 8,7 млрд пасс.-км в дальних поездках (на уровне предыдущего, високосного, года) и более 1,3 млрд пасс.-км в пригородном транспорте (+1,9%).

В ноябре 2025 года Горьковская железная дорога обслужила свыше 3 млн пассажиров (+2,2%%), включая около 690 тыс. путешествующих на дальние расстояния (-1,5%) и более 2,3 млн пассажиров, выбравших пригородные маршруты (+3,3%).

Пассажирооборот в ноябре достиг 808 млн пасс.-км (+1,1%), в том числе 697 млн пасс.-км в дальних поездках (+0,3%) и 111 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+6,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.