Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала 2025 года и до ноября на Горьковскую железнодорожную линию было отправлено около 37 миллионов пассажиров.

2025-12-01 15:16
С начала 2025 года и до ноября на Горьковскую железнодорожную линию было отправлено около 37 миллионов пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной сети было отправлено около 37 млн пассажиров, что на 0,7% превышает данные за тот же период 2024 года. Из этого числа, более 8,5 млн человек отправились в дальние поездки (+0,1%), а 28,4 млн пассажиров использовали пригородные маршруты (+0,9%).

За 11 месяцев пассажирооборот превысил 10 млрд пасс.-км (+0,3%), включая почти 8,7 млрд пасс.-км в дальних поездках (на уровне предыдущего, високосного, года) и более 1,3 млрд пасс.-км в пригородном транспорте (+1,9%).

В ноябре 2025 года Горьковская железная дорога обслужила свыше 3 млн пассажиров (+2,2%%), включая около 690 тыс. путешествующих на дальние расстояния (-1,5%) и более 2,3 млн пассажиров, выбравших пригородные маршруты (+3,3%).

Пассажирооборот в ноябре достиг 808 млн пасс.-км (+1,1%), в том числе 697 млн пасс.-км в дальних поездках (+0,3%) и 111 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+6,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru