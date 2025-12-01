В текущем ноябре с платформ Северной железнодорожной сети было отправлено свыше 1 миллиона путешественников.

15:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года с железнодорожных вокзалов и станций было отправлено свыше 1 млн пассажиров, что на 1,3% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из этого числа 540,6 тыс. человек отправились в дальние поездки (+1%), а 518 тыс. пассажиров воспользовались пригородным транспортом (+1,7%).

Общий пассажирооборот в ноябре 2025 года достиг около 400 млн пасс.-км, что на 1% больше, чем в ноябре 2024 года. В дальнем следовании было перевезено 376,2 млн пасс.-км (+0,9%), а в пригородном - 23,5 млн пасс.-км (+2%).

За период с января по ноябрь 2025 года было отправлено 13,3 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. В дальнем следовании было отправлено 6,6 млн пассажиров (такой же показатель за январь-ноябрь 2024 года), а в пригородном - 6,7 млн (+0,5%).

Общий пассажирооборот за январь-ноябрь 2025 года составил 5,1 млрд пасс.-км, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В дальнем следовании было перевезено 4,8 млрд пасс.-км (-1%), а в пригородном - 283 млн пасс.-км (+0,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.