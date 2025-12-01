Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В текущем ноябре с платформ Северной железнодорожной сети было отправлено свыше 1 миллиона путешественников.

2025-12-01 15:06
В текущем ноябре с платформ Северной железнодорожной сети было отправлено свыше 1 миллиона путешественников.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года с железнодорожных вокзалов и станций было отправлено свыше 1 млн пассажиров, что на 1,3% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из этого числа 540,6 тыс. человек отправились в дальние поездки (+1%), а 518 тыс. пассажиров воспользовались пригородным транспортом (+1,7%).

Общий пассажирооборот в ноябре 2025 года достиг около 400 млн пасс.-км, что на 1% больше, чем в ноябре 2024 года. В дальнем следовании было перевезено 376,2 млн пасс.-км (+0,9%), а в пригородном - 23,5 млн пасс.-км (+2%).

За период с января по ноябрь 2025 года было отправлено 13,3 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. В дальнем следовании было отправлено 6,6 млн пассажиров (такой же показатель за январь-ноябрь 2024 года), а в пригородном - 6,7 млн (+0,5%).

Общий пассажирооборот за январь-ноябрь 2025 года составил 5,1 млрд пасс.-км, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В дальнем следовании было перевезено 4,8 млрд пасс.-км (-1%), а в пригородном - 283 млн пасс.-км (+0,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru