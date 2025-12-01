Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка людей по сети ОАО «РЖД» в ноябре увеличилась на 5,1%

2025-12-01 12:47
Согласно оперативной информации, в ноябре 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов ОАО «РЖД» было отправлено 111,3 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем за тот же период предыдущего года. В числе отправленных пассажиров в пригородном транспорте было 102,1 млн человек (+5,7%), а в дальнем следовании – 9,1 млн (-1,5%).

В ноябре 2025 года пассажиропоток составил 10,2 млрд пасс.-км, что на 1,3% больше по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. В пригородном транспорте пассажиропоток увеличился на 5,1%, составив 2,9 млрд пасс.-км, в дальнем следовании – уменьшился на 0,1%, составив 7,3 млрд пасс.-км.

За 11 месяцев 2025 года было отправлено 1 млрд 196,7 млн пассажиров (+1,3% к аналогичному периоду 2024 года), из них в пригородном транспорте – 1 млрд 79,2 млн (+1,5%), в дальнем следовании – 117,6 млн (-0,4%).

С начала 2025 года пассажиропоток на сети ОАО «РЖД» уменьшился на 0,9% по сравнению с уровнем прошлого года и составил 132,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном транспорте – 33,1 млрд пасс.-км (+1,9%), в дальнем следовании – 99,2 млрд пасс.-км (-1,8%).

