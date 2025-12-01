Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по четырем маршрутам Московской железнодорожной сети, ожидаются в декабре в связи с улучшением инфраструктуры.

В декабре 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Савёловскому, Белорусскому, Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железной дороги. Причина - продолжение строительных и ремонтных работ на станциях Петровско-Разумовская, Москва-Пассажирская-Киевская, Яхрома и сопредельных участках пути.

Так, с 2 по 24 декабря на станции Петровско-Разумовская будут проводиться работы по установке элементов распределительного зала и фасадов конкорса. Работы будут проходить в ночное время - с 01:10 до 05:30. В это время будут временно закрыты 1 и 2 пути, а движение поездов будет организовано в реверсивном режиме на участке Москва – Бескудниково.

На станции Москва-Пассажирская-Киевская с 3 по 5 декабря будут проводиться ремонтные работы на путях с 00:40 до 05:40.

На станции Яхрома и участках Икша – Яхрома и Яхрома – Дмитров ремонтные работы на объектах энергоснабжения будут проводиться 9–10 декабря с 10:10 до 12:10.

Пассажирам следует учесть, что в расписание вносятся изменения: время отправления и прибытия некоторых поездов, количество остановок могут быть изменены. Некоторые электрички временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимать необходимость проведения работ и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.