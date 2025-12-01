Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В ноябре на сетях акционерного общества «РЖД» было перевезено 94,2 млн тонн груза.

2025-12-01 12:23
Согласно оперативным данным, в ноябре 2025 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 94,2 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

В ноябре 2025 года грузооборот упал на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 205,4 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 2,8% и составил 255,3 млрд тонно-км.

За период с января по ноябрь 2025 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 1 млрд 21,3 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным железнодорожной статистики было погружено:

  • каменного угля – 296,8 млн тонн (-1,5% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года);
  • кокса – 9,1 млн тонн (-16,5%);
  • нефти и нефтепродуктов – 179,6 млн тонн (-5,2%);
  • железной и марганцевой руды – 99,1 млн тонн (-0,6%);
  • черных металлов – 46,3 млн тонн (-17,4%);
  • лома черных металлов – 6,9 млн тонн (-33,2%);
  • химических и минеральных удобрений – 64,4 млн тонн (+4,5%);
  • цемента – 19,2 млн тонн (-12,6%);
  • лесоматериалов – 22,8 млн тонн (-5,4%);
  • зерна – 23,8 млн тонн (-16,6%);
  • строительных материалов – 92,8 млн тонн (-11%);
  • цветной руды и серного сырья – 15,8 млн тонн (+5,4%);
  • химикатов и соды – 18,3 млн тонн (-5,1%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 24,9 млн тонн (-17,2%);
  • прочих грузов, включая грузы в контейнерах – 101,5 млн тонн (-7,4%).

Грузооборот за период с января по ноябрь 2025 года уменьшился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2269,3 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 0,9% и составил 2815,6 млрд тонно-км.

