В ноябре на сетях акционерного общества «РЖД» было перевезено 94,2 млн тонн груза.

Согласно оперативным данным, в ноябре 2025 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 94,2 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем в тот же период предыдущего года.
В ноябре 2025 года грузооборот упал на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 205,4 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 2,8% и составил 255,3 млрд тонно-км.
За период с января по ноябрь 2025 года объем погрузки, согласно оперативной информации, составил 1 млрд 21,3 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
По данным железнодорожной статистики было погружено:
Грузооборот за период с января по ноябрь 2025 года уменьшился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2269,3 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за то же время сократился на 0,9% и составил 2815,6 млрд тонно-км.