Капитальное восстановление электромашинного отделения в локомотивном депо Тюмень было успешно завершено Свердловской железнодорожной компанией.

2025-12-01 12:14
Компания СвЖД успешно завершила основной ремонт цеха, где проводится ремонт электрических машин, тяговых электродвигателей, генераторов и вспомогательного оборудования в локомотивном депо Тюмень, названном в честь В. Ф. Соснина.

Этот процесс является одним из последних шагов в обновлении ремонтной базы компании. В 2021 году был модернизирован цех по ремонту пассажирских тепловозов ТЭП70, а в 2023 году был открыт обновленный цех для текущего ремонта грузовых тепловозов.

В 2025 году в электромашинном цехе были отремонтированы стены, установлены новые наливные полы, заменены оконные блоки, полностью обновлены кабельные линии для работы технического оборудования и освещения цеха, а также запущена система вытяжной вентиляции пропиточного отделения. Интерьер электромашинного цеха, как и интерьеры соседних цехов, оформлен в соответствии с современными трендами промышленного дизайна. Все производственные помещения выполнены в едином стиле.

Запуск обновленного электромашинного цеха позволит проводить ремонт тепловозов серии 2ТЭ116 и ТЭП70 без выезда из депо, где эти машины находятся в эксплуатации.

В будущем в депо Тюмень будет проводиться ремонт тяговых двигателей, включая новые модели, установленные на тепловозы 2Т25КМ. Для этого планируется закупка дополнительного оборудования для электромашинного цеха, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

