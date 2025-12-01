Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Нижегородская железнодорожная компания» и «Агентство по продвижению промышленности и бизнеса Нижегородской области» оформили договор о взаимодействии.

2025-12-01 10:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Соглашение о сотрудничестве было подписано между ОАО «РЖД» и «Корпорацией развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области». Документ подписали первый заместитель начальника Горьковской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Олег Лукоянов и глава АНО «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» Иван Разуваев.

Подписание произошло во время Дня поставщика ОАО «РЖД», который состоялся 28 ноября 2025 года в Нижнем Новгороде.

На мероприятии также присутствовали начальник Горьковской железной дороги и министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

«Все продукты, которые мы сегодня увидели, высокого качества. Это важно, так как безопасность сотрудников и пассажиров зависит от качества поставляемого продукта. Мы видим, что производители разделяют наши ценности, мы открыты для новых поставщиков и активно развиваем сотрудничество с предприятиями Нижегородской области», – заявил в своем выступлении Сергей Дорофеевский.

В ходе встречи более 110 предпринимателей из Нижнего Новгорода участвовали в открытом диалоге с руководством Горьковской железной дороги, питч-сессии и выставке продукции, сервисов и услуг от поставщиков, а также в деловых встречах с экспертами компании по организации грузоперевозок по России и за рубеж.

"Дни поставщика" представляют собой прямую дорогу для малого и среднего бизнеса Нижнего Новгорода к большим клиентам. Здесь бизнесмены узнают о требованиях компаний, ведут прямые переговоры и демонстрируют свои товары потенциальным партнерам. В этом году мы провели 9 отраслевых собраний. Финальным стал День поставщика с ОАО "Российские железные дороги" - одно из самых значимых событий серии. Мы ожидаем, что эти встречи в ближайшее время приведут к реальным контрактам. С начала года более 900 предпринимателей из Нижнего Новгорода приняли участие в этих мероприятиях", - заявил Максим Черкасов.

Участники имели возможность узнать о возможности стать партнерами холдинга ОАО "РЖД", познакомиться с закупочной политикой и логистическими услугами, обменяться опытом с ведущими поставщиками отрасли, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

