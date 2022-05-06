Холдинг «ЖД» готов к перевозке детей к местам летнего отдыха

13:53

Летом 2022 года холдинг «ЖД» планирует перевезти свыше 400 тыс. детей в составе организованных групп. Это на 31% превышает аналогичный показатель прошлого года.

«Уже проведена большая работа по проработке расписания движения «детских» поездов, подготовке инфраструктуры, подвижного состава, персонала и обеспечению безопасности проследования организованных групп детей до мест назначения. И эта работа будет продолжена», – сказал заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов.

Согласно принятым на сегодня заявкам, планируется назначить 198 рейсов «детских» поездов из более чем 30 городов в Адлер, Анапу, Новороссийск и Казань. При необходимости количество рейсов будет увеличено.

Для обеспечения безопасных и комфортных детских перевозок будет сформировано 29 специальных составов из вагонов последних лет постройки, оборудованных экологически чистыми биотуалетными комплексами, автоматизированными системами питьевого водоснабжения (кулерами) и системами кондиционирования воздуха. В пути следования с детскими группами будут работать лучшие сотрудники поездных бригад, прошедшие медицинский осмотр и специальное обучение по курсу детской психологии. Для обеспечения безопасности организовано сопровождение поездов сотрудниками МВД России и охранных предприятий. Также будет установлен строгий диспетчерский контроль в режиме онлайн за пассажирскими поездами, в которых следуют такие группы.

Организация питания детских групп в вагонах-ресторанах в пути следования будет осуществляться по обновленному меню для разных возрастных категорий (несколько вариантов меню для детей от 7 до 12 лет и от 12 лет и старше), согласованному Роспотребнадзором.

Совместно с территориальными отделами Роспотребнадзора установлен контроль подготовки и приемки пассажирских вагонов в рейс. Кроме того, по каждому вокзальному комплексу сети российских железных дорог определены безопасные маршруты прохода групп детей («зеленые» коридоры) в залы ожидания и к автотранспорту. При необходимости для них будут выделены отдельные залы ожидания, а также места для парковки «детских» автобусов.

ОАО «ЖД» уже седьмой год подряд за счет средств компании предоставляет детям в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) скидку 50% на проезд с 1 июня по 31 августа в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих по территории Российской Федерации, а также в вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава.

«Мы делаем это для того, чтобы как можно больше ребят, в том числе и из социально незащищенных семей, смогли воспользоваться льготой для школьников не только в течение учебного года, но и в летние каникулы: отдохнуть в лагере, увидеть новые города, познакомиться с географией своей страны и узнать ее историю», – сказал Дмитрий Пегов.

Кроме того, третий год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул смогут путешествовать по специальным ценам еще и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.