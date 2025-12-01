Сотрудники Горьковской железнодорожной линии провели мероприятие по охране окружающей среды в городах Ижевск и Агрыз.

10:02

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники железной дороги в Ижевске провели акцию по сбору пластика для последующей переработки, в которой приняли участие школьники. Это было социально-экологическое мероприятие.

Основная цель - решить экологические вопросы и собрать денежные средства для поддержки детей с ограниченными возможностями.

Мероприятие было организовано накануне Международного дня инвалидов.

В акции по сбору пластиковых крышек участвовали ученики 20-й школы Ижевска, а также ученики 3-й школы и 1-й гимназии города Агрыз (Республика Татарстан).

В общей сложности школьниками было собрано 200 кг пластика, который будет отправлен на переработку. Вырученные средства будут переведены на счет благотворительного фонда.

Артур Магдеев, начальник Ижевской экологической лаборатории Горьковской железной дороги, выразил благодарность участникам за активное участие в акции, заботу о детях с ограниченными возможностями и ответственное отношение к окружающей среде. Он вручил дипломы и подарки победившим классам.

ОАО «РЖД» проводит различные программы по формированию экологической культуры в обществе. Например, на инфраструктурных объектах и в некоторых поездах уже много лет работает программа раздельного сбора мусора на пластик и другие отходы. Устанавливаются специальные контейнеры для сбора батареек, крышек от пластиковых бутылок и т.д., - сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.