Встреча с поездом Деда Мороза на станциях Забайкальской железнодорожной магистрали собрала свыше 18,6 тыс. детей и их родителей.

2025-12-01 09:38
Более 18,6 тыс. молодых жителей Амурской области и Забайкалья, а также их сопровождающие встретили Поезд Деда Мороза на станциях Забайкальской железной дороги: более 12 тыс. из них - амурчане и свыше 6 тыс. - забайкальцы.

Приезд мобильной резиденции Деда Мороза и открытая анимационная программа на Забайкальской железной дороге ежегодно привлекают местных жителей. В этом году специальный поезд посетил 11 станций главной линии, что на 3 больше, чем в прошлом году. Впервые остановки были организованы в Бурее, Завитой, Шимановске, Магдагачах Амурской области и Чернышевске Забайкальского края. Интересно отметить, что в Белогорск и Читу волшебный состав прибывал на паровозе.

Во время остановок поезда Деда Мороза все желающие могли сфотографироваться на память, отправить письмо или открытку Деду Морозу, купить новогодние сувениры в вагоне-магазине, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, а также оценить новую программу «В гостях у Снежной королевы» в вагоне для свободного посещения.

К тому же, по билетам можно было посетить резиденцию Деда Мороза или кукольный театр.

Стоит отметить, что спрос на сеансы внутри поезда в Благовещенске и Чите традиционно был высоким, и билеты были распроданы сразу после начала продаж на сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.

