На двух пунктах Красноярской железнодорожной линии начали функционировать опытные голосовые информационные системы, которые напоминают о правилах перехода через железнодорожные пути.

2025-12-01 09:30
Экспериментальные голосовые информаторы, которые напоминают о правилах безопасности на железнодорожных объектах, начали функционировать на станциях Канск-Енисейский в Красноярском крае и Аскиз в Хакасии, принадлежащих Красноярской железной дороге.

Эти устройства не просто сообщают о приближении поезда к станции, но также призывают людей быть настороже: «Остерегайтесь поезда!», «Не взбирайтесь на вагоны!», «Не подходите к проводам контактной сети!», «Сохраните свою жизнь!».

Станции Канск-Енисейский и Аскиз были выбраны для реализации нового проекта по безопасности КрасЖД не случайно: на этих станциях часто происходят нарушения правил пребывания на объектах железной дороги. Они также являются одними из самых длинных на магистрали. Например, станция Канск-Енисейский протянулась на 4 км.

Теперь такие объявления звучат не только на пассажирских платформах, но и на отдаленных участках станций Канск-Енисейский и Аскиз, включая пути для приема и отправки поездов. Голосовые информаторы предупреждают о возможной опасности десятки раз в течение дня.

В будущем планируется установка подобных голосовых информаторов на станциях Енисей и Злобино в Красноярске, а также Иланка, Боготол и Саянская в Красноярском крае.

К тому же, рядом с двумя пассажирскими платформами железнодорожного маршрута Красноярск – Железнодорожная Больница установлены специальные зеркала, которые помогают пешеходам заметить приближающийся поезд, движущийся из-за поворота. Это также является мерой по повышению бдительности при переходе через пути.

Администрация Красноярской железной дороги настоятельно рекомендует гражданам строго придерживаться правил поведения на территории железнодорожных объектов. Поезд, весом в несколько тысяч тонн, за секунду преодолевает более 30 метров, и его невозможно тормознуть мгновенно. По этой причине строго запрещено переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом, пересекать их, слушая музыку в наушниках, или фотографироваться рядом с движущимся составом. Также недопустимо взбираться на вагоны и опоры контактной сети, под которыми находится смертельно опасное напряжение в 27 тыс. вольт, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.

