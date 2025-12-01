Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская железнодорожная компания осуществила транспортировку первой партии продукции из свекловичного жома из Ульяновского региона в Китай.

2025-12-01 09:19
Первая партия свекловичного жома, произведенного в Ульяновской области, была отправлена в Китай с железнодорожной станции Ульяновск-3 Куйбышевской железной дороги 27 ноября.

В декабре, груз, состоящий из 62 контейнеров и весом более 1,5 тыс. тонн, прибудет на китайскую станцию Путянь. Перевозка будет производиться через станцию Достык на территории Казахстана.

Отправка контейнерного поезда по этому маршруту подчеркивает растущую роль Ульяновской области как поставщика сельскохозяйственной продукции. Железнодорожная перевозка обеспечивает быструю и надежную доставку больших объемов груза.

Развитие контейнерных перевозок на железной дороге открывает новые горизонты для местных предприятий в части выхода на международные рынки. Этот рейс также укрепляет позиции Ульяновской области как потенциального логистического хаба и создает основу для организации регулярных поставок, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

