С момента начала ремонтных работ на Куйбышевской железнодорожной линии, более 270 километров пути были отремонтированы.

09:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году в рамках ремонтных работ на Куйбышевской железнодорожной линии было отремонтировано свыше 270 км путей и установлено 110 наборов стрелочных переводов.

Обширные работы были проведены на станциях и участках во всех регионах КбшЖД:

Ульяновская область: Кузоватово, Безводовка, участки Кузоватово – Безводовка, Репьевка – Новообразцовое;

Рачейка, Сызрань, Новокуйбышевская, Кинель, участки Рачейка – Балашейка, Подбельская – Похвистнево, Мыльная – Безенчук, Сызрань Город – Кашпир, Пензенская область: Рузаевка, Голицино, Кодада, участки Чаадаевка – Кодада, Канаевка – Асеевская;

Асекеево – Филипповка; Республика Башкортостан: Аксеново, Туймазы, Дема, Юша, участки Глуховская – Аксеново, Салават – Зирган, Аксаково – Глуховская, Улу-Теляк – Аша, Уфа – Черниковка;

Самаевка; Республика Татарстан: участок Нурлат – Клиновка.

90% всех работ были выполнены по методу «закрытого перегона», что обеспечивает высокую эффективность, позволяет сосредоточить ресурсы для ремонта в короткие сроки и минимально влияет на расписание движения пассажирских и пригородных поездов.

Во время пикового сезона в работах принимали участие 1100 человек. В общей сложности во время ремонта использовалось около 120 единиц путевой техники и 115 единиц автотракторной.

Стоит отметить, что ремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности движения и увеличение скорости для пассажирских и грузовых поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.