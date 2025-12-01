С момента начала ремонтных работ на Куйбышевской железнодорожной линии, более 270 километров пути были отремонтированы.

В 2025 году в рамках ремонтных работ на Куйбышевской железнодорожной линии было отремонтировано свыше 270 км путей и установлено 110 наборов стрелочных переводов.
Обширные работы были проведены на станциях и участках во всех регионах КбшЖД:
90% всех работ были выполнены по методу «закрытого перегона», что обеспечивает высокую эффективность, позволяет сосредоточить ресурсы для ремонта в короткие сроки и минимально влияет на расписание движения пассажирских и пригородных поездов.
Во время пикового сезона в работах принимали участие 1100 человек. В общей сложности во время ремонта использовалось около 120 единиц путевой техники и 115 единиц автотракторной.
Стоит отметить, что ремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности движения и увеличение скорости для пассажирских и грузовых поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.