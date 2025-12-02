С января по ноябрь 2025 года, Куйбышевская железная дорога обслужила 19,8 миллиона пассажиров.

С января по ноябрь 2025 года на территории Куйбышевской железнодорожной сети было осуществлено перевозку 19,8 млн пассажиров (+2,2%), включая 4,7 млн (-2,7%) в дальних поездках и 15,1 млн (+3,8%) в пригородных перевозках.

С начала 2025 года пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге уменьшился на 2,2% по сравнению с прошлым годом и достиг 5,5 млрд пасс.-км, включая 775,9 млн пасс.-км (+11,2%) в пригородных перевозках и 4,7 млрд пасс.-км (-4,1%) в дальних поездках.

В ноябре 2025 года было отправлено около 1,6 млн пассажиров, что на 7,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из них в пригородных перевозках - 1,3 млн (-9,6%), в дальних поездках - 369 тыс. (-0,5%).

В ноябре пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге составил около 417,1 млн пасс.-км, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородных перевозках он увеличился на 5,7% и составил 68,7 млн пасс.-км, в дальних поездках - на 1,3%, составив 348,4 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.