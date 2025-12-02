За период с января по ноябрь текущего года на Калининградской железнодорожной линии наблюдался рост погрузки зерна на 31,6%.

С января по ноябрь на Калининградской железнодорожной линии было перевезено 206,3 тыс. тонн зерна, что на 31,6% больше, чем в тот же период предыдущего года.
За 11 месяцев 2025 года на этой железной дороге было перевезено более 1 млн 356 тыс. тонн разнообразных грузов.
Помимо зерна, были перевезены следующие грузы:
Грузооборот за 11 месяцев достиг 701,5 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 899,6 млн тарифных тонно-км.
В ноябре на Калининградской железной дороге было перевезено примерно 127,3 тыс. тонн. Грузооборот составил 63 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 83,1 млн тарифных тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.