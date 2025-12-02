Бизнес-зал был открыт на Московском Казанском вокзале.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1-го декабря 2025 года на Московском Казанском вокзале был открыт бизнес-зал нового типа. В открытии участвовали замы гендиректора ОАО «РЖД» Иван Колесников и Екатерина Кривошеева.

Новый бизнес-зал Казанского вокзала соединяет в себе исторический барокко интерьер и современное оборудование.

Зал площадью свыше 860 кв. м находится на первом этаже вокзала и предлагает 68 мест для посадки. Зал функционирует 24/7, позволяя пассажирам пользоваться его услугами в любое время ожидания поезда.

Питание для гостей предоставляется по системе «шведский стол» с приветственным напитком; впервые предложена специально созданная коктейльная карта и другие напитки за дополнительную оплату.

В зале имеются комфортабельная зона с телевизорами и игровыми консолями, детская зона, место для хранения ручной клади, доступна информационно-развлекательная система с фильмами и справочной информацией о вокзале и его услугах. Для маленьких посетителей установлен интерактивный стол с обучающими играми, а взрослые могут отдохнуть в уютной зоне у камина. Пространство оформлено в стиле зимнего сада.

Стоимость пребывания в бизнес-зале - 3 тыс. рублей за 3 часа. Для корпоративных клиентов предлагаются специальные тарифы, а дети до пяти лет могут находиться в зале без оплаты. Кроме того, бизнес-зал доступен пассажирам поездов повышенной комфортности и владельцам карт программ лояльности MileOnAiR, Golden Key и Every Lounge.

16-й бизнес-зал на Казанском вокзале в Москве присоединился к сети бизнес-залов на вокзалах Российских железных дорог. Такие залы уже функционируют в Санкт-Петербурге (Московский вокзал), Петрозаводске, Иванове, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи, Адлере, Екатеринбурге, Владивостоке, а также на Павелецком и Восточном вокзалах в Москве. В каждом из них предусмотрены зоны для отдыха и работы, предоставляются услуги питания и напитков, обустроены детские зоны и сувенирные стенды, а также предусмотрены места для зарядки и доступ к быстрому интернету.

Бизнес-залы стали неотъемлемой частью современных вокзалов, предоставляя пассажирам новый уровень обслуживания: возможность отдохнуть, поработать, провести деловые встречи или отдохнуть с детьми в специально оборудованных зонах. Появление таких мест устанавливает новый стандарт обслуживания и делает путешествия на железнодорожном транспорте максимально комфортными.