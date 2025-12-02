Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.

12:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Олег Белозёров, занимающий должность генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и корпоративные награды.

По указу Владимира Путина, Президента Российской Федерации, за заслуги в труде и долголетнюю честную работу были награждены

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Владимир Николаевич Егошин – мастер дорожный из Барнаульской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие железных дорог»:

Дмитрий Александрович Царьков – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Муром Горьковской дирекции тяги;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

Людмила Ивановна Лазутченко – начальник участка грузовой площадки Касьяновка Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

Федору Владимировичу Кошелю – начальнику участка Санкт-Петербург-Балтийской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Октябрьской дирекции инфраструктуры.

Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

Галине Васильевне Мачехиной – технику по расшифровке параметров движения локомотивов эксплуатационного локомотивного депо Воронеж-Курский Юго-Восточной дирекции тяги;

Виталию Александровичу Санарову – начальнику Тындинской дистанции инженерных сооружений Дальневосточной дирекции инфраструктуры;

Разие Жафяровне Сахабутдиновой – ведущему инженеру Центра контроля работы комплекса технических средств Московской дирекции пассажирских обустройств.

Андрей Сергеевич Никитин, министр транспорта Российской Федерации, поощрил за выдающиеся трудовые достижения и долгие годы честной работы нагрудным знаком «Почетный работник транспорта»:

Анатолий Алексеевич Мясников – инструктор по безопасности движения в Челябинском центре организации работы железнодорожных станций Южно-Уральской дирекции управления движением.

Выражена Благодарность министра транспорта Российской Федерации:

Сергею Валентиновичу Мартыненко – осмотрщику-ремонтнику вагонов эксплуатационного вагонного депо Батайск Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;

Евгению Юрьевичу Перебоеву – мастеру восстановительного поезда Борзя Дирекции аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги.

Олег Валентинович Белозёров, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД», поощрил за высокие производственные показатели знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

Елена Павловна Акулич – начальник железнодорожного вокзала станции Иланская Красноярской дирекции пассажирских обустройств;

Маргарита Юрьевна Андреева – начальник тяговой подстанции Шарташской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению;

Игорь Анатольевич Ермолаев – оператор дефектоскопной тележки Калининградской дистанции пути по текущему содержанию и ремонту Калининградской дирекции инфраструктуры;

Наталья Николаевна Торопова – ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Северной железной дороги;

Елена Васильевна Хабарова – главный инженер Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;

знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте»: