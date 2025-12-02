Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.

2025-12-02 12:20
Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.
Олег Белозёров, занимающий должность генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и корпоративные награды.

По указу Владимира Путина, Президента Российской Федерации, за заслуги в труде и долголетнюю честную работу были награждены

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Владимир Николаевич Егошин – мастер дорожный из Барнаульской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие железных дорог»:

  • Дмитрий Александрович Царьков – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Муром Горьковской дирекции тяги;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Людмила Ивановна Лазутченко – начальник участка грузовой площадки Касьяновка Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Федору Владимировичу Кошелю – начальнику участка Санкт-Петербург-Балтийской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Октябрьской дирекции инфраструктуры.

Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

  • Галине Васильевне Мачехиной – технику по расшифровке параметров движения локомотивов эксплуатационного локомотивного депо Воронеж-Курский Юго-Восточной дирекции тяги;
  • Виталию Александровичу Санарову – начальнику Тындинской дистанции инженерных сооружений Дальневосточной дирекции инфраструктуры;
  • Разие Жафяровне Сахабутдиновой – ведущему инженеру Центра контроля работы комплекса технических средств Московской дирекции пассажирских обустройств.

Андрей Сергеевич Никитин, министр транспорта Российской Федерации, поощрил за выдающиеся трудовые достижения и долгие годы честной работы нагрудным знаком «Почетный работник транспорта»:

  • Анатолий Алексеевич Мясников – инструктор по безопасности движения в Челябинском центре организации работы железнодорожных станций Южно-Уральской дирекции управления движением.

Выражена Благодарность министра транспорта Российской Федерации:

  • Сергею Валентиновичу Мартыненко – осмотрщику-ремонтнику вагонов эксплуатационного вагонного депо Батайск Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;
  • Евгению Юрьевичу Перебоеву – мастеру восстановительного поезда Борзя Дирекции аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги.

Олег Валентинович Белозёров, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД», поощрил за высокие производственные показатели знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

  • Елена Павловна Акулич – начальник железнодорожного вокзала станции Иланская Красноярской дирекции пассажирских обустройств;
  • Маргарита Юрьевна Андреева – начальник тяговой подстанции Шарташской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению;
  • Игорь Анатольевич Ермолаев – оператор дефектоскопной тележки Калининградской дистанции пути по текущему содержанию и ремонту Калининградской дирекции инфраструктуры;
  • Наталья Николаевна Торопова – ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Северной железной дороги;
  • Елена Васильевна Хабарова – главный инженер Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;

знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте»:

  • Фролова Наталья Викторовна занимает позицию главного технолога в Волгоградском центре по координации работы железнодорожных станций, который находится под юрисдикцией Приволжской дирекции управления движением.
