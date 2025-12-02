Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.

Евгению Юрьевичу Перебоеву – мастеру восстановительного поезда Борзя Дирекции аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги.
Олег Валентинович Белозёров, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД», поощрил за высокие производственные показатели знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:
Елена Павловна Акулич – начальник железнодорожного вокзала станции Иланская Красноярской дирекции пассажирских обустройств;
Маргарита Юрьевна Андреева – начальник тяговой подстанции Шарташской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению;
Игорь Анатольевич Ермолаев – оператор дефектоскопной тележки Калининградской дистанции пути по текущему содержанию и ремонту Калининградской дирекции инфраструктуры;
Наталья Николаевна Торопова – ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Северной железной дороги;
Елена Васильевна Хабарова – главный инженер Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;
знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте»:
Фролова Наталья Викторовна занимает позицию главного технолога в Волгоградском центре по координации работы железнодорожных станций, который находится под юрисдикцией Приволжской дирекции управления движением.
