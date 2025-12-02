Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 11-м месяце 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 2,6 миллиона путешественников.

2025-12-02 12:12
В ноябре 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 1,5% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 1,9 млн путешествовали в пригородном сообщении (+2,9%), а 0,7 млн - в дальних направлениях (-2,5%). Общий пассажиропоток в ноябре 2025 года достиг 710 млн пасс.-км, что на 3,3% больше, чем в ноябре 2024 года.

За период с января по ноябрь 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железной дороги было отправлено 31,3 млн пассажиров, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из них 23,5 млн путешествовали в пригородном сообщении (+1,9%), а 7,8 млн - в дальних направлениях (+0,7%). Общий пассажиропоток на Свердловской железной дороге с начала 2025 года увеличился на 1,6% и составил 8,2 млрд пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

