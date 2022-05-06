Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2022-05-06 11:17
На Сахалине запущен первый интермодальный маршрут
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Дальневосточной железной дороге с 6 мая открылись продажи билетов на новый интермодальный маршрут «Южно-Сахалинск – Корсаков – Курильск». Пассажирская программа будет действовать до 1 октября текущего года. Отправиться в путешествие можно в любой выходной день.

Для обеспечения удобства пассажиров было принято решение ввода дополнительных маршрутов пригородного поезда «Орлан» с синхронизацией под график теплоходов «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской». Сахалинцам и гостям острова предлагают 2 варианта маршрута поезда: отправление в пятницу днем и субботу утром. Также предусмотрены 2 варианта обратной поездки: в воскресенье и понедельник.

Поезд прибывает в пассажирский терминал на железнодорожном вокзале в Корсакове. От вокзала для посадки на теплоход пассажиров доставляет автобус. Новый алгоритм интермодальных пассажирских перевозок «поезд + теплоход» позволяет значительно сократить время в пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

