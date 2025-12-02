В компании Российские Железные Дороги был заключен трудовой договор на период 2026-2028 годов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Документ подписали генеральный директор и председатель совета директоров компании Олег Белозёров, а также председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Дмитрий Шаханов.

Все существующие в РЖД гарантии, привилегии и программы поддержки сохранены в документе, все виды материальной помощи и компенсаций проиндексированы.

В контракт внесено несколько нововведений, которые отражают актуальные направления социальной работы компании. Закреплены обязательства по таким вопросам, как поддержка участников специальной военной операции, семей работников железной дороги, включая многодетные, наставничество.

«Коллективный договор - это ключевой документ, который определяет всю социальную политику внутри компании. Рабочая группа рассмотрела более 500 дополнений и изменений и пришла к общему решению. Наш новый договор способствует сохранению стабильности в трудовых коллективах», - подчеркнул Дмитрий Шаханов.

В коллективном договоре предусмотрены 3 вида социального пакета:

базовый – обеспечивает основные потребности сотрудников: льготный проезд, ДМС, поддержка материнства и детства, материальная помощь к отпуску;

софинансируемый – с частичной оплатой санаторного лечения, отдыха и оздоровления детей, занятий спортом, а также поддержкой в приобретении жилья;

бонусный – несет в себе мотивационную составляющую. Здесь можно накапливать баллы и обменивать их на корпоративные привилегии.

Также коллективный договор предусматривает индексацию зарплаты не реже двух раз в год. Ее размер зависит от прогнозируемого индекса потребительских цен, который публикуется на сайте Минэкономразвития РФ. Так, 30 декабря текущего года зарплата сотрудников будет проиндексирована на 5,12%.