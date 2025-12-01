Трехлетие отметил ретропоезд "Уральский экспресс".

16:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 декабря отметил свой трехлетний юбилей ретропоезд "Уральский экспресс", который является ключевым туристическим проектом Свердловской железнодорожной магистрали и Дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД". За эти годы он перевез более 65 тысяч пассажиров, включая туристов из различных регионов России и зарубежья, и стал символом Свердловской области.

В 2025 году "Уральский экспресс" был удостоен главного приза XII Всероссийской туристической премии "Маршрут года" в номинации "Лучший железнодорожный туристический маршрут". Жюри отметило такие особенности проекта, как погружение в историю железнодорожного транспорта, умение передать атмосферу конца XIX века, постоянное гостеприимство и высокий уровень обслуживания.

Ретропоезд состоит из стилизованных вагонов, в которых представлены исторические экспонаты. В поезде работает фотокабина, где можно сделать мгновенные снимки. Во время путешествия предлагаются блюда местной кухни и фирменный пломбир "Уральский экспресс".

В выходные и праздничные дни "Уральский экспресс" следует из Екатеринбурга до Верхней Пышмы и обратно. До станции Шувакиш поезд движется на электрической тяге под управлением легендарного пассажирского электровоза ЧС2. На станции Шувакиш к составу прицепляют паровоз, и пассажиры могут наблюдать его впечатляющее появление.

По пятницам ретропоезд делает обход уральской столицы под названием "Вечерний Екатеринбург". На всем протяжении пути его ведет электровоз ЧС2. Летом к составу добавляют открытый обзорный вагон.

Оба маршрута включают остановку на станции Шувакиш. Вокзал и деревянная платформа, выполненные в ретростиле, воссоздают атмосферу Уральской горнозаводской железной дороги. В здании вокзала можно посетить кабинет управляющего, оформленный в стиле конца XIX - начала XX веков, и сделать интересные фотографии. Ретровокзалу также исполнилось 3 года.

В день рождения ретропоезда, 5 декабря 2025 года, для пассажиров поезда «Вечерний Екатеринбург» будет организована торжественная программа во время путешествия и на ретровокзале Шувакиш. Предусмотрены различные конкурсы и подарки, приглашены специальные гости и будет играть живая музыка.

Билеты доступны для покупки в кассах дальнего следования, на веб-сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам». При покупке необходимо указать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский и станцию прибытия – Екатеринбург-Туристический. Применяются все виды льгот, а также специальные тарифные планы, которые снижают стоимость проезда, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.