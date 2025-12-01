Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С периода с апреля до ноября 2025 года, эксперты Московской магистрали создали более 30 планов размещения грузов в вагонах, применяя 3D-моделирование.

2025-12-01 15:44
С периода с апреля до ноября 2025 года, эксперты Московской магистрали создали более 30 планов размещения грузов в вагонах, применяя 3D-моделирование.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С весны до осени этого года на Московской железнодорожной линии было создано свыше 30 планов по размещению и закреплению в вагонах грузов сложной формы с использованием полноценной 3D модели. Это указывает на увеличение интереса к данной услуге со стороны грузоотправителей.

3D-моделирование используется при транспортировке грузов сложной геометрии: разнообразного оборудования, металлических конструкций, мостовых пролетов. Трехмерный план дает ясное понимание механики взаимодействия груза, транспортной упаковки, подвижного состава и крепежных средств. Учитываются все характеристики элементов груза, для каждого из них подбирается наиболее подходящий способ крепления.

Применение современных методов проектирования помогает улучшить безопасность и надежность перевозки груза, а также значительно уменьшить время загрузки. Новые стратегии по улучшению процессов позволили расширить ассортимент грузов, перевозимых по железной дороге. Услугой 3D-моделирования уже воспользовались грузоотправители, работающие в области транспортных услуг и международной логистики, в строительно-инвестиционной сфере и пищевой промышленности.

Первая доставка с использованием данного сервиса была выполнена в апреле 2025 года: из Москвы на Сахалин была отправлена установка для переработки бетона (комплекс оборудования для рециклинга бетонных отходов). В ходе создания цифровой модели специалисты МЖД смогли найти наилучший способ размещения груза сложной формы в большегрузном 40-футовом контейнере, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru