В 11-м месяце 2025 года объем грузовых операций на Свердловской железнодорожной линии достиг 10,1 миллиона тонн.

11:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2025 года на Свердловской железной дороге было перевезено 10,1 млн тонн грузов, что на 7% меньше, чем в тот же период предыдущего года. Общий грузооборот за ноябрь упал на 8,1% и достиг 15,8 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период сократился на 8,4%, до 19,8 млрд тонно-км.

За период с января по ноябрь 2025 года на СвЖД было перевезено 114,7 млн тонн грузов, что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, было перевезено:

нефти и нефтепродуктов – 32,6 млн тонн (снижение на 3,5% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года);

строительных материалов – 21,5 млн тонн (снижение на 15,1%);

химических и минеральных удобрений – 17,2 млн тонн (рост на 3,4%);

железной и марганцевой руды – 8,6 млн тонн (снижение на 9,7%);

черных металлов – 7,2 млн тонн (снижение на 14,1%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 5,1 млн тонн (снижение на 40,4%);

цветной руды и серного сырья – 4 млн тонн (снижение на 5,3%);

химикатов и соды – 2,8 млн тонн (рост на 3,5%);

цемента – 2,4 млн тонн (рост на 1,3%);

кокса – 1,9 млн тонн (снижение на 18,1%);

лесных грузов – 1,6 млн тонн (снижение на 3,6%);

лома черных металлов – 1,2 млн тонн (снижение на 32,3%);

зерна – 250,9 тыс. тонн (рост в 1,4 раза).

С начала 2025 года грузооборот на СвЖД составил 185,7 млрд тарифных тонно-км (снижение на 0,3%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 231,3 млрд тонно-км (снижение на 1,1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.