2025-12-03 11:43
Транспортировка пассажиров по Московской железной дороге в ноябре этого года увеличилась почти на 7%
Согласно свежим данным, в ноябре 2025 года на сети Московской железной дороги было перевезено 73,2 млн пассажиров, что на 6,6% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 71 млн были перевезены в пригородном сообщении (+6,8%), а 2,2 млн в дальнем следовании (-0,2%).

Общий пассажирооборот в ноябре достиг 2,8 млрд пассажиро-километров, что на 5,2% больше, чем в ноябре 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,7 млрд пассажиро-километров (+4,7%), а в дальнем следовании – 1,2 млрд пассажиро-километров (+5,9%).

За период с января по ноябрь было отправлено 737,1 млн пассажиров, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них в пригородном сообщении было отправлено 710,5 млн (+1,1%), а в дальнем следовании – 26,7 млн (+0,1%).

С начала года пассажирооборот увеличился на 0,8% по сравнению с 2024 годом и составил 32,5 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении было перевезено 17,8 млрд пассажиро-километров (+0,6%), а в дальнем следовании – 14,7 млрд пассажиро-километров (+1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

