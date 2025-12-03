С января по ноябрь текущего года на Калининградской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок минерально-строительных материалов на 16%.

С января по ноябрь 2025 года, Калининградская железная дорога перевезла 150,2 тыс. тонн песка и гравия из карьера в поселке Краснолесье Нестеровского района на строительные площадки региона. Это на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Большинство перевозок было осуществлено в летние месяцы – 57,3 тыс. тонн, что в 1,5 раза превышает объем перевозок за июнь – август прошлого года. Магистраль способна продолжать увеличивать объемы транспортировки строительных материалов по области.

Карьер в Краснолесье является единственным в регионе, оборудованным железнодорожной инфраструктурой. В период с 2020 по 2023 годы, Калининградская железная дорога провела стадийный капитальный ремонт 37,5 км пути на участке Нестеров – Краснолесье. Это позволило увеличить максимально допустимую скорость движения поездов на этом участке с 25 км/ч до 80 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.