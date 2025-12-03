Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по ноябрь текущего года на Калининградской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок минерально-строительных материалов на 16%.

2025-12-03 10:34
С января по ноябрь текущего года на Калининградской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок минерально-строительных материалов на 16%.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года, Калининградская железная дорога перевезла 150,2 тыс. тонн песка и гравия из карьера в поселке Краснолесье Нестеровского района на строительные площадки региона. Это на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Большинство перевозок было осуществлено в летние месяцы – 57,3 тыс. тонн, что в 1,5 раза превышает объем перевозок за июнь – август прошлого года. Магистраль способна продолжать увеличивать объемы транспортировки строительных материалов по области.

Карьер в Краснолесье является единственным в регионе, оборудованным железнодорожной инфраструктурой. В период с 2020 по 2023 годы, Калининградская железная дорога провела стадийный капитальный ремонт 37,5 км пути на участке Нестеров – Краснолесье. Это позволило увеличить максимально допустимую скорость движения поездов на этом участке с 25 км/ч до 80 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru