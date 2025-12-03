С января по ноябрь 2025 года, на железнодорожной линии Красноярска было транспортировано свыше 7 миллионов пассажиров.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов Красноярской магистрали отправилось в путешествие 7,1 млн пассажиров, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 5 млн 521 тыс. человек воспользовались услугами пригородных поездов (-1,1%), а 1 млн 600 тыс. человек отправились в дальние поездки (-0,5%).

За 11 месяцев 2025 года пассажирооборот составил 1 млрд 910 млн пассажиро-километров.

В ноябре 2025 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги было отправлено 527,5 тыс. пассажиров, включая 385,6 тыс. в пригородных поездах и 141,9 тыс. в поездах дальнего следования.

Пассажирооборот в ноябре 2025 года достиг отметки в 160 млн пассажиро-километров, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги.