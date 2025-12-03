Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по ноябрь 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии было перевезено более 20,4 млн тонн груза.

2025-12-03 09:05
С января по ноябрь 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии было перевезено более 20,4 млн тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, с января по ноябрь 2025 года на Забайкальской железной дороге было перевезено примерно 20,5 млн тонн разнообразных грузов, что на 7,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Общий грузооборот с начала 2025 года достиг 294 млрд тарифных тонно-км (+0,9%). Учитывая пробег вагонов без груза, грузооборот увеличился на 2% и составил 361,6 млрд тонно-км.

В течение 11 месяцев 2025 года было перевезено:

  • каменного угля – 12,2 млн тонн (-5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
  • железной и марганцевой руды – 3,2 млн тонн (-23,5%);
  • зерна – 860,4 тыс. тонн (+15,5 %);
  • строительных материалов – 670,4 тыс. тонн (-40,7%);
  • цветной руды и серного сырья – 599 тыс. тонн (+44%);
  • металлолома – 167,8 тыс. тонн (-13%).

По последним данным, в ноябре 2025 года было перевезено 1,9 млн тонн различных грузов, что на 3,2% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Грузооборот за ноябрь 2025 года составил 26,6 млрд тонно-км (-4,1%). С учетом пробега вагонов без груза, грузооборот увеличился на 9,8% и составил 32,6 млрд тонно-км (-1,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru