С января по ноябрь 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии было перевезено более 20,4 млн тонн груза.

Согласно последним данным, с января по ноябрь 2025 года на Забайкальской железной дороге было перевезено примерно 20,5 млн тонн разнообразных грузов, что на 7,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Общий грузооборот с начала 2025 года достиг 294 млрд тарифных тонно-км (+0,9%). Учитывая пробег вагонов без груза, грузооборот увеличился на 2% и составил 361,6 млрд тонно-км.

В течение 11 месяцев 2025 года было перевезено:

каменного угля – 12,2 млн тонн (-5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

железной и марганцевой руды – 3,2 млн тонн (-23,5%);

зерна – 860,4 тыс. тонн (+15,5 %);

строительных материалов – 670,4 тыс. тонн (-40,7%);

цветной руды и серного сырья – 599 тыс. тонн (+44%);

металлолома – 167,8 тыс. тонн (-13%).

По последним данным, в ноябре 2025 года было перевезено 1,9 млн тонн различных грузов, что на 3,2% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Грузооборот за ноябрь 2025 года составил 26,6 млрд тонно-км (-4,1%). С учетом пробега вагонов без груза, грузооборот увеличился на 9,8% и составил 32,6 млрд тонно-км (-1,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.