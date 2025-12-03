С января по ноябрь 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии было перевезено более 20,4 млн тонн груза.

Согласно последним данным, с января по ноябрь 2025 года на Забайкальской железной дороге было перевезено примерно 20,5 млн тонн разнообразных грузов, что на 7,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Общий грузооборот с начала 2025 года достиг 294 млрд тарифных тонно-км (+0,9%). Учитывая пробег вагонов без груза, грузооборот увеличился на 2% и составил 361,6 млрд тонно-км.
В течение 11 месяцев 2025 года было перевезено:
По последним данным, в ноябре 2025 года было перевезено 1,9 млн тонн различных грузов, что на 3,2% меньше, чем в ноябре прошлого года.
Грузооборот за ноябрь 2025 года составил 26,6 млрд тонно-км (-4,1%). С учетом пробега вагонов без груза, грузооборот увеличился на 9,8% и составил 32,6 млрд тонно-км (-1,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.