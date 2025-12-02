Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 11-м месяце 2025 года объем грузовых операций на Куйбышевской железнодорожной магистрали достиг 4,6 миллионов тонн.

2025-12-02 16:27
В ноябре 2025 года объем погрузки на Куйбышевской железнодорожной линии достиг примерно 4,6 млн тонн, что на 8,1% ниже, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот в ноябре 2025 года уменьшился на 1,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составил 11,2 млрд тарифных тонно-км, в то время как грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии, за тот же период увеличился на 0,1% и достиг 14 млрд тонно-км.

Общий объем погрузки за период с января по ноябрь 2025 года составил 51 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

С помощью железной дороги было перевезено:

  • нефти и нефтепродуктов – 28 млн тонн (-9,3% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года);
  • химических и минеральных удобрений – 4,6 млн тонн (+7,1%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 2,9 млн тонн (-6,2%);
  • грузов в контейнерах – 2,4 млн тонн (+2,2%).

С начала 2025 года грузооборот составил 116,6 млрд тарифных тонно-км (-5,4%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в пустом состоянии – 145 млрд тонно-км (-3,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

