Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Южно-Восточной железной дороге прошли обсуждения о возможностях совместной работы с промышленными компаниями Воронежской области.

2025-12-02 16:13
На Южно-Восточной железной дороге прошли обсуждения о возможностях совместной работы с промышленными компаниями Воронежской области.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В городе Воронеже глава Юго-Восточной железной дороги Игорь Наталенко провел встречу с Максимом Захаровым, заместителем министра промышленности и транспорта Воронежской области, а также с представителями руководства промышленных компаний и операторов подвижного состава в регионе. В ходе встречи обсуждались вопросы развития железнодорожных перевозок и перспективы сотрудничества на 2026 год.

«Подобные встречи – это прежде всего отличная возможность для укрепления деловых отношений, поиска и формирования инициатив, направленных на решение производственных вопросов, укрепление экономики и промышленности региона. Мы активно работаем над развитием экспортных связей, предлагаем нашим партнерам новые направления перевозок и современные технологии», – подчеркнул Игорь Наталенко.

Сотрудники железной дороги рассказали о возможности использования для перевозок продукции местных предприятий международного транспортного коридора «Север – Юг», о мультимодальном маршруте доставки грузов из России в страны Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, грузоотправители получили информацию о новых транспортно-логистических услугах, предлагаемых ЮВЖД, и активном развитии цифровых сервисов на магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru