На Южно-Восточной железной дороге прошли обсуждения о возможностях совместной работы с промышленными компаниями Воронежской области.

16:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В городе Воронеже глава Юго-Восточной железной дороги Игорь Наталенко провел встречу с Максимом Захаровым, заместителем министра промышленности и транспорта Воронежской области, а также с представителями руководства промышленных компаний и операторов подвижного состава в регионе. В ходе встречи обсуждались вопросы развития железнодорожных перевозок и перспективы сотрудничества на 2026 год.

«Подобные встречи – это прежде всего отличная возможность для укрепления деловых отношений, поиска и формирования инициатив, направленных на решение производственных вопросов, укрепление экономики и промышленности региона. Мы активно работаем над развитием экспортных связей, предлагаем нашим партнерам новые направления перевозок и современные технологии», – подчеркнул Игорь Наталенко.

Сотрудники железной дороги рассказали о возможности использования для перевозок продукции местных предприятий международного транспортного коридора «Север – Юг», о мультимодальном маршруте доставки грузов из России в страны Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, грузоотправители получили информацию о новых транспортно-логистических услугах, предлагаемых ЮВЖД, и активном развитии цифровых сервисов на магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.