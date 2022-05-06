Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов Горьковского направления МЖД изменится с 8 мая в связи с реконструкцией двух путепроводов для будущего МЦД-4

2022-05-06 10:18
С 8 мая изменится расписание пригородных поездов Горьковского направления МЖД в связи с закрытием одного из трех путей на период реконструкции двух путепроводов на участке Курский вокзал – Нижегородская для будущего МЦД-4. Работы планируется провести в течение года.

Всего на этом участке, который является общим для поездов Курского и Горьковского направлений МЖД, реконструируются 5 путепроводов и 1 мост через реку Яуза. В результате количество путей увеличится до 8, что позволит одновременно пропускать поезда двух диаметров.

Для начала работ с 05:00 8 мая до 04:00 10 мая железнодорожники проведут поочередно переключение трех главных путей Горьковского направления. В связи с этим движение поездов между Курским вокзалом и Нижегородской будет организовано по одному пути.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ ряд поездов выведут из расписания, часть электричек со стороны области проследуют до Нижегородской и в обратном направлении, у нескольких электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Кроме того, с 8 по 15 мая электрички не будут останавливаться на остановочном пункте Серп и Молот в сторону Москвы и области, а с 16 мая по 31 августа – из Москвы.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

