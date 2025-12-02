Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковской железной дороге с января по ноябрь текущего года увеличилась примерно на 21%

На Горьковской железнодорожной линии с января по ноябрь 2025 года было загружено около 9,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 20,8% больше, чем за тот же период в прошлом году.
В общей сложности за указанный период на этой железной дороге было загружено 23,9 млн тонн грузов, что на 2,2% меньше, чем в прошлом году.
В течение этих 11 месяцев было загружено:
Грузооборот за период с января по ноябрь составил 135,2 млрд тарифных тонно-км (снижение на 7,1%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 165,6 млрд тонно-км (снижение на 8,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.