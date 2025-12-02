Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковской железной дороге с января по ноябрь текущего года увеличилась примерно на 21%

15:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железнодорожной линии с января по ноябрь 2025 года было загружено около 9,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 20,8% больше, чем за тот же период в прошлом году.

В общей сложности за указанный период на этой железной дороге было загружено 23,9 млн тонн грузов, что на 2,2% меньше, чем в прошлом году.

В течение этих 11 месяцев было загружено:

лесных грузов – 2,14 млн тонн (снижение на 10,2% по сравнению с 2024 годом);

химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (снижение на 0,4%);

черных металлов – 1,55 млн тонн (снижение на 28,6%);

цемента – 1,5 млн тонн (снижение на 21,4%);

химикатов и соды – 1,24 млн тонн (снижение на 3,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,2 млн тонн (снижение на 5,3%).

Грузооборот за период с января по ноябрь составил 135,2 млрд тарифных тонно-км (снижение на 7,1%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 165,6 млрд тонно-км (снижение на 8,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.