Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковской железной дороге с января по ноябрь текущего года увеличилась примерно на 21%

2025-12-02 15:51
Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковской железной дороге с января по ноябрь текущего года увеличилась примерно на 21%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железнодорожной линии с января по ноябрь 2025 года было загружено около 9,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 20,8% больше, чем за тот же период в прошлом году.

В общей сложности за указанный период на этой железной дороге было загружено 23,9 млн тонн грузов, что на 2,2% меньше, чем в прошлом году.

В течение этих 11 месяцев было загружено:

  • лесных грузов – 2,14 млн тонн (снижение на 10,2% по сравнению с 2024 годом);
  • химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (снижение на 0,4%);
  • черных металлов – 1,55 млн тонн (снижение на 28,6%);
  • цемента – 1,5 млн тонн (снижение на 21,4%);
  • химикатов и соды – 1,24 млн тонн (снижение на 3,9%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 1,2 млн тонн (снижение на 5,3%).

Грузооборот за период с января по ноябрь составил 135,2 млрд тарифных тонно-км (снижение на 7,1%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 165,6 млрд тонно-км (снижение на 8,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru