С января по ноябрь текущего года в Забайкальском крае наблюдался рост погрузки цветных руд и серного сырья на железнодорожный транспорт в 1,5 раза.

09:16

С января по ноябрь 2025 года в Забайкальском крае на железнодорожном транспорте наблюдался рост погрузки цветной и серной руды на 56,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года, достигнув отметки в 974,6 тыс. тонн. Также было отмечено увеличение погрузки метизов в полтора раза (55,3 тыс. тонн) и в 4,1 раза больше погрузили огнеупоров (4,6 тыс. тонн).

Основные виды грузов, которые погружались в течение 11 месяцев 2025 года, были следующими:

каменный уголь – 10,2 млн тонн (снижение на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года);

железная и марганцевая руда – 3,2 млн тонн (снижение на 16%);

строительные материалы – 322,5 тыс. тонн (снижение на 41%);

металлолом – 106,3 тыс. тонн (снижение на 9,5%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 28 тыс. тонн (снижение на 27,1%);

лесоматериалы – 20,5 тыс. тонн (снижение на 29,4%).

В общем и целом, за 11 месяцев 2025 года на железнодорожных путях Забайкальского края было погружено 17,1 млн тонн разнообразных грузов, что на 5,9% меньше, чем за соответствующий период 2024 года, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.