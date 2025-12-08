В декабре "Святитель Лука" - поезд здоровья Красноярской железнодорожной сети, отправится в служебное путешествие по двум сибирским областям.

09:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В конце 2025 года, в декабре, мобильный консультационно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» отправится в последнюю рабочую поездку по западным станциям Красноярской железной дороги в Красноярском крае и Кемеровской области.

Первыми местами посещения мобильной поликлиники станут станции в Кемеровской области: 12–13 декабря медицинский персонал будет принимать пациентов на станции Мариинск, 14 декабря – в Суслово, 15–16 декабря – в Тяжине, 17–18 декабря – в Итате.

После этого "поезд здоровья" отправится в Красноярский край и сделает остановки на станциях двух районов:

в Боготольском муниципальном округе: 19 декабря – Каштан, 20–22 декабря – Боготол, 23 декабря – Критово;

в Козульском муниципальном округе: 24–25 декабря – станция Чернореченская.

Жители этих регионов смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.

Режим работы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.