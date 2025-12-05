В Ярославле была установлена памятная табличка в честь знаменитого работника железной дороги Виталия Предыбайлова.

14:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Торжественное открытие мемориальной доски в честь Виталия Митрофановича Предыбайлова, уважаемого работника транспортной отрасли России, почетного железнодорожника, академика в области транспорта и обладателя ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета» и других наград, состоялось 5 декабря 2025 года в Ярославле. Событие было приурочено к 90-летию со дня рождения этого выдающегося специалиста в области железнодорожного транспорта. Мемориальная доска установлена на фасаде жилого здания по адресу: ул. Некрасова, д. 32.

С 1983 по 2000 год Виталий Предыбайлов руководил Северной железной дорогой. В этот период были проведены значительные работы по электрификации длинных участков путей, увеличены пропускные способности дороги и внедрена автоматизированная система продажи билетов «Экспресс».

«Мы сегодня отдаем дань уважения человеку, имя которого навсегда останется в истории Северной железной дороги. Жизненный и трудовой путь Виталия Митрофановича, его масштабные проекты по развитию магистрали, реализованные им за почти два десятилетия, – это пример для нас и будущих поколений железнодорожников», – заявил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

С 2023 года фирменные дневные поезда на маршруте Ярославль – Москва носят имя Виталия Предыбайлова. Эти поезда являются одними из самых популярных среди пассажиров на СЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.