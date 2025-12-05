Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железнодорожной линии во время новогодних торжеств запланированы дополнительные рейсы из Казани.

2025-12-05 13:13
В предверии новогодних торжеств на Горьковской железнодорожной линии назначены дополнительные дальнего следования поезда №№ 205/206, 285/286, 276 на маршруте Казань – Москва, а также дополнительные рейсы поезда № 375/118 на маршруте Казань – Пенза – Адлер.

С 26 декабря 2025 года до 12 января 2026 года дополнительные составы осуществят более 50 рейсов.

Также, около 30 дополнительных рейсов в сторону Москвы с остановкой в столице Татарстана совершат поезда, отправляющиеся из Ижевска. Почти 20 дополнительных рейсов фирменного поезда № 51/52 свяжут Казань с столицей Удмуртии и Нижним Новгородом.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками. В некоторых купейных вагонах предусмотрены места для пассажиров с детьми. На веб-сайте ОАО «РЖД» они обозначены специальной пиктограммой. В одном из вагонов имеется купе для маломобильного пассажира и его сопровождающего.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

