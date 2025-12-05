На Свердловской железнодорожной линии к зимним праздникам добавлены дополнительные рейсы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга и Котласа.

12:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением спроса на железнодорожные перевозки во время новогодних и рождественских каникул, на Свердловской железной дороге запланированы дополнительные дальнего следования. Поезда, которые будут обслуживать Уральский филиал АО «ФПК», будут следовать по маршрутам, которые особенно востребованы зимой.

Планируется увеличение числа рейсов, связывающих регионы с Москвой и Санкт-Петербургом, а также запуск дополнительных составов из Екатеринбурга, Перми и Тюмени до Котласа, который находится в 70 км от Великого Устюга. Из Котласа туристам удобно доехать до резиденции Деда Мороза.

Поезд № 203/204 Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 11 января, а из Москвы 12 января 2026 года. Поезд № 229/230 Пермь – Москва совершит дополнительные рейсы из Перми 29 декабря, а из Москвы 30 декабря 2025 года. Поезд № 191/192 Екатеринбург – Санкт-Петербург отправится из Екатеринбурга 27 декабря 2025 года и 2, 6 января 2026 года, а из Санкт-Петербурга 29 декабря 2025 года и 4, 8 января 2026 года.

Дополнительные поезда Екатеринбург – Пермь – Котлас (№№ 213/214, 501/502, 503/504) отправятся из Екатеринбурга 19, 26 декабря 2025 года и 3 января 2026 года, а в обратном направлении со станции Котлас-Южный – 20, 27 декабря 2025 года и 4 января 2026 года.

Поезд № 205/206 Тюмень – Котлас отправится из Тюмени 2 января 2026 года, а обратно со станции Котлас-Южный – 3 января 2026 года. Поезд № 573/574 Тюмень – Махачкала отправится из Тюмени 24 декабря 2025 года и 5 января 2026 года, а из Махачкалы – 27 декабря 2025 года и 8 января 2026 года. Поезд № 220/219 Пермь – Новый Уренгой совершит дополнительные рейсы из Перми 25, 27, 29 декабря 2025 года, а из Нового Уренгоя – 27, 29, 31 декабря 2025 года.

Поезд № 122/121 Екатеринбург – Оренбург начиная с 25 декабря будет курсировать каждый день (вместо через день).

Дополнительные составы будут включать в себя купейные и плацкартные вагоны. В поездах предусмотрены удобства для пассажиров с ограниченными возможностями, а также специальные багажные купе.

Информацию о расписании и покупке билетов можно найти на официальном веб-сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.