Сотрудники железной дороги устроили тур по Калининградскому отделению тяги для учащихся ПГУПС.

Студентам первого курса филиала Петербургского государственного университета путей сообщения была предложена экскурсия в Калининградскую дирекцию тяги, организованная сотрудниками железной дороги.

Специалисты магистрали поделились с обучающимися по специальности «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» информацией о структурных различиях между маневровыми, грузовыми и пассажирскими тепловозами, их техническом обслуживании перед отправлением, а также о специфике работы машиниста и его помощника. В образовательном центре компании на интерактивном симуляторе локомотива студенты имели возможность управлять грузовым составом на маршруте Озерки – Луговое-Новое.

В ходе экскурсии учащиеся также имели возможность задать вопросы, связанные с работой на магистрали и поддержкой молодых специалистов в ОАО «РЖД».

В 2025 году в калининградском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения впервые прошел набор студентов очного отделения по востребованным специальностям: «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «организация перевозок и управление на транспорте», «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Экскурсии для студентов ПГУПС на предприятия магистрали станут значимой частью образовательного процесса и будут организовываться регулярно, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.