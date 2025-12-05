С 2025 года работники Горьковской железной дороги приняли участие в свыше 1,3 тыс. добровольческих акций.

09:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В России 5 декабря ежегодно празднуют День волонтера (добровольца).

С начала текущего года волонтеры с Горьковской железнодорожной магистрали участвовали в более чем 1,3 тыс. событий.

Сейчас в добровольческом сообществе на магистрали числится около 5 тыс. участников, включая воспитанников детских железных дорог и ветеранов транспорта. Самому младшему из них 14 лет, а самому старшему – 87. В 2025 году к волонтерам присоединились 560 новых участников.

В этом году волонтеры железной дороги участвовали в крупных акциях, таких как «Поезд Победы» (организаторы и волонтеры посетили 47 станций в пределах магистрали), «Собери ребенка в школу», «Старость в радость», «Уступи дорогу поездам!», а также на VI региональном форуме волонтеров Горьковской железной дороги.

Волонтеры регулярно проводят уроки безопасности и экскурсии для школьников и детей из детских садов, уроки мобильной грамотности для ветеранов транспорта, мастер-классы для детей из детских домов и пожилых людей из домов престарелых. Кроме того, железнодорожники собирают гуманитарную помощь и помогают социальным учреждениям.

Стоит отметить, что с 1 по 5 декабря в Москве проходит VI форум волонтеров ОАО «РЖД», который приурочен к Дню волонтера. На форуме собрались лучшие представители волонтерского движения компании. В мероприятии участвуют 8 работников Горьковской магистрали.

В рамках форума было проведено награждение участников за активную волонтерскую деятельность. Так, серебряный знак «Волонтер РЖД» получил работник Горьковской дирекции тяги Эрик Сапожников. Бронзовые знаки «Волонтер РЖД» были вручены Еве Некифор и Дмитрию Сосунову, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.