Северная железнодорожная компания предложила компаниям лесной промышленности новые пути и услуги.

2025-12-04 17:43
На Международном лесном форуме «Российский лес», который проходил в Вологде с 3 по 5 декабря, "Северная магистраль" представила новые маршруты и услуги для представителей лесной промышленности. В ходе круглого стола, посвященного новым тенденциям в области транспортной логистики, представители железнодорожного транспорта предложили новые мультимодальные маршруты для экспортных перевозок, уделив особое внимание международному транспортному коридору «Север – Юг». Они также рассказали о существующих тарифных льготах и информировали грузоотправителей о удобных способах перевозок, услугах экспедиторов и складов РЖД, а также комплексных сервисах доставки «от двери до двери». Представители малого и среднего бизнеса получили подробные консультации по использованию услуг железнодорожного транспорта.

«Северная магистраль занимает лидирующие позиции по погрузке лесных грузов среди железных дорог России, обеспечивая почти 45% от общего объема погрузки леса на железнодорожный транспорт в стране», - отметил глава Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

С января по ноябрь 2025 года на станциях Северной железной дороги было погружено 11,4 млн тонн лесных грузов, из которых более 19% было отправлено на экспорт. Перевозки осуществляются в вагонах и контейнерах, причем около 17% лесных грузов перевозится в контейнерах. За последние 10 лет общий объем контейнерных перевозок на Северной железной дороге увеличился в 2,5 раза, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

